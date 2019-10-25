Новости

Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов провел рабочую встречу с мэром Благовещенска Валентиной Калитой

25 октября 2019

23 октября Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов и мэр Благовещенска Валентина Калита провели рабочую встречу, на которой обсудили создание совместных проектов, нацеленных на социально-экономическое развитие города.

- Город Благовещенск является родиной Азиатско-Тихоокеанского Банка и поэтому наша встреча лично для меня имеет особое значение. Мне было важно из первых уст услышать и понять, какие шаги должен предпринять наш Банк для того, чтобы помочь развитию города, его экономической и социальной составляющей. Валентина Сергеевна рассказала о тех задачах, которые уже решаются и обозначила стратегию руководства муниципалитета. В ходе рабочей встречи мы обсудили дальнейшие шаги по взаимодействию, определили для себя наиболее важные и значимые сферы жизни города, которым будет оказываться помощь со стороны Банка, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
Как не выбрасывать свои деньги на ветер? Игорь Быков, ГК Prostor Group, об энергоэффективных технологиях и форуме БАСФ-2109
Организаторы БАСФ-2019: Строительный рынок должен быть готов к росту спроса на энергоэффективные дома
Почему архитектору важно быть в курсе новых решений в области энергоэффективности? Участники БАСФ-2019 о форуме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании