Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов провел рабочую встречу с мэром Благовещенска Валентиной Калитой

23 октября Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов и мэр Благовещенска Валентина Калита провели рабочую встречу, на которой обсудили создание совместных проектов, нацеленных на социально-экономическое развитие города.

- Город Благовещенск является родиной Азиатско-Тихоокеанского Банка и поэтому наша встреча лично для меня имеет особое значение. Мне было важно из первых уст услышать и понять, какие шаги должен предпринять наш Банк для того, чтобы помочь развитию города, его экономической и социальной составляющей. Валентина Сергеевна рассказала о тех задачах, которые уже решаются и обозначила стратегию руководства муниципалитета. В ходе рабочей встречи мы обсудили дальнейшие шаги по взаимодействию, определили для себя наиболее важные и значимые сферы жизни города, которым будет оказываться помощь со стороны Банка, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.