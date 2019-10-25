Сбербанк подтвердил готовность сопровождать своих клиентов-экспортеров в Африке под покрытие ЭКСАР

В ходе саммита «Россия — Африка», который проходит под сопредседательством Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Арабской Республики Египет, Председателя Африканского союза Абдель Фаттаха ас-Сиси, прошла сессия «Финансирование как необходимый инструмент экономического развития стран Африки».

Участие в обсуждении принял первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы понимаем, что африканский рынок обладает существенным потенциалом для развития бизнеса и реализации совместных проектов. Объем российской торговли в страны африканского континента растет последние несколько лет, превысив отметку в 20 млрд долл.

Сбербанк - активный игрок на экспортном рынке, в том числе на рынке Африки. Сбербанк Швейцарии представляет финансирование трейдерам, осуществляющим поставки сырьевых товаров на этот континент.

Мы, как Банк, стремимся следовать за нашими клиентами, понимать их потребности/ Для решения задач наших экспортеров мы предлагаем как стандартный инструментарий торгового финансирования, так и в сочетании с такими инструментами господдержки, как страховое покрытие ЭКСАР («Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»). Подобное решение позволяет снижать риски по проектам.

Сбербанк готов идти на африканский континент вместе со своими клиентами, видя большие перспективы этого направления. По оценкам экспертов к 2020 году рост российско-африканской торговли составит порядка 20%».

Саммит «Россия — Африка» — это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств африканского континента, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций.

Саммит и экономический форум «Россия — Африка» проходят 23–24 октября в Сочи, на площадке Парка науки и искусства «Сириус». Организатор мероприятий — Фонд Росконгресс; соорганизаторы экономического форума «Россия — Африка» — АО «Российский экспортный центр» и Афрэксимбанк.