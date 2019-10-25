Сбербанк получил премию Фонда Сколково «Лидеры инноваций — 2019. Банки и Ритейл»

Сбербанк награжден премией Фонда Сколково «Лидеры инноваций — 2019. Банки и Ритейл» в номинации «Финансовая сфера». Церемония награждения состоялась в рамках форума «Открытые инновации».

Никита Волков, старший вице-президент, Chief Technology Officer Сбербанка:

«Это чрезвычайно приятная награда, ведь мы прикладываем максимум усилий, чтобы поддерживать статус лидера инноваций. Мы успешно сотрудничаем с молодыми новаторами, ищем перспективные проекты на внутреннем акселераторе SberUp и в рамках совместной программы с 500 Startups, открываем новые технологические возможности для бизнеса в исследовательских лабораториях. А основа нашей стратегии по созданию экосистемы – синергия экспертизы, бренда и ресурсов Сбера с прорывными идеями и энтузиазмом молодых ИТ-компаний».

Премия существует первый год и вручается самым инновационно активным российским банкам, торговым сетям и стартапам в номинациях «Финансовая сфера» и «Торговая сфера» на основании заключенных контрактов между корпорациями и резидентами «Сколково».

Участие в премии приняли 50 резидентов «Сколково», создающих решения для финансовой и торговой сферы. При этом претендовать на участие могли только подтвержденные коммерческие контракты. В будущем Фонд планирует расширить количество отраслей и список номинантов премии.