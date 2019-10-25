Представители Сбербанка приняли участие в Международном саммите по электронной торговле на валютном рынке

Сбербанк принял участие во Втором Международном саммите по электронной торговле на валютном рынке ACI RUSSIA ACI Russia eFX Summit 2019, который состоялся в Москве.

Прошедшее мероприятие стало важным шагом в развитии международных связей и интеграции России в мировой финансовый рынок: в саммите приняло участие несколько десятков иностранных гостей. На площадке для продавцов и потребителей услуг на валютном рынке обсуждались вызовы, стоящие перед индустрией.

Владимир Яровой, начальник управления электронных рынков Сбербанка, принял участие в сессии, посвященной вопросам развития электронной торговли в банке. В ходе обсуждения были затронуты вопросы типологии платформ, представленных на рынке, а также вопросы построения эффективной клиентской транзакционной платформы для электронной торговли и мобильные приложения для нее.

Другие представители Сбербанка выступили в дискуссиях, посвященных трендам в мировой электронной торговле валютой и устройству идеальной платформы для торговли. Банк также принял участие в дискуссии о том, насколько важны пользовательский интерфейс и его дизайн в электронной торговой платформе.

Сбербанк наряду с другими крупнейшими участниками рынка представил свои продукты на технологической выставке, которая была организована в рамках саммита.