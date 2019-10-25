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Представители Сбербанка приняли участие в Международном саммите по электронной торговле на валютном рынке

25 октября 2019

Сбербанк принял участие во Втором Международном саммите по электронной торговле на валютном рынке ACI RUSSIA ACI Russia eFX Summit 2019, который состоялся в Москве.

Прошедшее мероприятие стало важным шагом в развитии международных связей и интеграции России в мировой финансовый рынок: в саммите приняло участие несколько десятков иностранных гостей. На площадке для продавцов и потребителей услуг на валютном рынке обсуждались вызовы, стоящие перед индустрией.

Владимир Яровой, начальник управления электронных рынков Сбербанка, принял участие в сессии, посвященной вопросам развития электронной торговли в банке. В ходе обсуждения были затронуты вопросы типологии платформ, представленных на рынке, а также вопросы построения эффективной клиентской транзакционной платформы для электронной торговли и мобильные приложения для нее.

Другие представители Сбербанка выступили в дискуссиях, посвященных трендам в мировой электронной торговле валютой и устройству идеальной платформы для торговли. Банк также принял участие в дискуссии о том, насколько важны пользовательский интерфейс и его дизайн в электронной торговой платформе.

Сбербанк наряду с другими крупнейшими участниками рынка представил свои продукты на технологической выставке, которая была организована в рамках саммита.


/ СИА /
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