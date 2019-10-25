ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance

ВТБ Факторинг заключил первые семь соглашений о привлечении клиентов из числа крупнейших российских компаний на финтех-платформу GetFinance. Три из них уже профинансировали первых поставщиков на новой площадке.

GetFinance – это первая в России мультифакторная платформа, запущенная в июле 2019 г. В рамках нее в цифровой формат переведён весь цикл заключения договоров, обработки и выдачи финансирования, а также последующего сопровождения и учета сделок. Проект был разработан для формирование нового массового сегмента рынка коммерческого онлайн-финансирования в России и развития инновационного сервиса онлайн-факторинга для сегмента малого и среднего предпринимательства.

«ВТБ Факторинг стал первым фактором, осуществляющим финансирование на цифровой платформе GetFinance. Ряд клиентов, среди которых предприятия нефтегазовой, энергетической, машиностроительной отраслей, уже присоединились к новому мультифакторному проекту. При этом более 120 компаний из числа наших партнеров заявили о заинтересованности в работе на площадке GetFinance. Мы рассчитываем, новый цифровой сервис позволит компаниям повысить эффективность управления своим финансовым циклом, а процесс получения средств сделать более простым и быстрым», – прокомментировал Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг.

«Платформа позволяет компаниям-покупателям в удобном цифровом формате контролировать и управлять своей кредиторской задолженностью, обеспечивать стабильность поставок за счет факторинговой поддержки добросовестных поставщиков. Высокая скорость работы поддерживается современными IT-технологиями, механизм взаимодействия всех участников факторингового процесса автоматизирован и полностью дистанционен. Компании-поставщики благодаря GetFinance имеют легкий доступ к факторинговому финансированию и возможность быстро пополнить свои оборотные средства, решить проблему с продолжительным ожиданием оплаты за поставленные товары или услуги, нивелировать риски кассовых разрывов, а также создать условия для дальнейшего развития своего бизнеса», – отметил Егор Газетин, генеральный директор GetFinance.

Справка

GetFinance предоставляет всем участникам рынка факторинга современный IT-инструментарий, обеспечивающий уход от бумажного документооборота в 100% цифровизацию всех этапов работы: от первоначальной подачи заявки, удаленной идентификации и проверки, заключения договора факторинга до выдачи финансирования и полного погашения денежных требований, формирования сопровождающих документов для госорганов. Участникам GetFinance доступны различные аналитические решения в т.ч. объединенная в единый массив информация по неограниченному количеству контрактов и контрагентов, интеграция с электронными системами госзакупок, встроенная система управления лимитами, индивидуально настраиваемый модуль сверок обязательств, интеграция с ERP-системами, удобная система электронного документооборота и ряд других инновационных для рынка решений. Легитимность всех действий обеспечивается благодаря использованию квалифицированной электронной подписи на базе лицензированного оператора ЮЗЭДО. Информация об услугах ООО ГетФинанс – на сайте www.getfinance.ru

ВТБ Факторинг – дочерняя компания банка ВТБ – оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2018 года портфель ВТБ Факторинг увеличился на 60% и достиг 215 млрд рублей. Объем предоставленного финансирования превысил 600 млрд рублей в адрес более чем тысячи компаний. ВТБ Факторинг сохранил абсолютное лидерство на рынке России, увеличив свою долю до 35%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.