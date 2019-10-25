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Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на «Практикум для предпринимателей» в Краснодаре

25 октября 2019

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает на бесплатную открытую конференцию «Практикум для предпринимателей» в Краснодаре. Участие в мероприятии примет Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров, который выступит на тему «Секреты успешного проекта. Как Банк строит работу с малым бизнесом».

Мероприятие состоится в четверг, 7 ноября 2019 года, в здании филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152.

Начало мероприятия – в 10:00. Регистрация участников и приветственный кофе - с 9:30.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Программа мероприятия разделена на несколько блоков: «Маркетинг», «Продажи и переговоры» и «HR», в каждом из которых запланированы выступления экспертов. Запланирована сессия нетворкинга, в ходе которой предприниматели получат возможность завести новые деловые знакомства.

Также в программе конференции – ставшие уже традиционными бизнес-разборы реальных кейсов от спикеров Университета. Эксперты-практики рассмотрят бизнес, помогут найти точки роста и совместно с владельцем компании сформируют стратегию развития.

В программе конференции заявлены следующие выступления:

  • «7 рабочих каналов в диджитал-маркетинге». Спикер - Даниил Баженов, диджитал-маркетолог, IT-эксперт сервиса textback.ru, со-основатель test-drive.club, спикер маркетинговых конференций.
  • «Ведение рекламных кампаний в myTarget: стратегии, кейсы». Спикер - Екатерина Ларионова, коммерческий директор NÉRPA agency, партнер по обучению myTarget (Мail.RU).
  • «Эффективные переговоры». Спикер - Кристина Петрухнова, предприниматель, эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект», спикер федеральных конференций.
  • «Удаленная команда для малого бизнеса». Спикер - Леся Фетисова, основательница онлайн-школы Интернет-профессий FEEDBACK.

/ СИА /
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