Россельхозбанк рассказал о результатах и планах участия в программе экспортной акселерации

АО «Россельхозбанк» намерен проверить готовность 50 компаний к экспорту до начала 2020 года. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления РСХБ Максим Любомудров на совместном круглом столе Банка и Российского национального комитета Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса (ICC Russia).

Максим Любомудров открыл мероприятие приветственным словом и рассказал о реализации комплекса мер, необходимых для эффективного обслуживания и финансирования участников внешнеэкономической деятельности и экспортеров АПК. Среди инструментов – акция «Агроэкспорт», предоставляющая клиентам пакет услуг без комиссии, Центр компетенций по обслуживанию ВЭД для консультирования по принципу «одного окна», реализация программы акселерации для экспортеров совместно с АО «Российский экспортный центр», синхронизация продуктов Банка с мерами государственной поддержки.

«В рамках акселерационной программы Россельхозбанк работает как с теми компаниями, которые уже занимаются экспортом, так и с теми, которые не имеют такого опыта. Для каждого участника программы РСХБ разрабатывает индивидуальную дорожную карту – план действий для выхода на экспортный контракт – и сопровождает деятельность предприятия. Участником пилотного проекта стал алтайский поставщик гречневой крупы ООО «Восток-2». Ему оказано содействие в составлении и подписании контрактов для поставок в Армению и Туркменистан. Сейчас осуществляется поиск партнеров для экспорта в Узбекистан, а также прорабатываются возможности на рынке Китая. Банк помогает еще 9 предприятиям пройти экспортный акселератор и заключить внешнеторговые контракты. В планах – к началу 2020 года провести тестирование экспортной зрелости на базе онлайн-платформы еще для 50 компаний», – сказал Максим Любомудров.

«Грамотное взаимодействие между государством, бизнесом и банками обеспечивает циркуляцию финансовых потоков в экономике. В комплекс поддержки агросектора должна входить и консультационная составляющая. Это жизненно необходимо для российского сельского хозяйства, которое еще не имеет большого опыта действий на внешнем рынке. Россельхозбанк – это и экспертиза, и качественные финансовые инструменты. Совместно мы сможем оказывать максимальное содействие российским сельхозпроизволителям, стремящимся выйти на международные рынки», – отметила Генеральный секретарь ICC Russia Татьяна Монэгэн.

«В качестве одной из мер государственной поддержки аграриев в полную силу заработал новый механизм льготного кредитования в рамках Постановления Правительства России №512. Постановление направлено на повышение конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей и предполагает увеличении товарной массы. В данном направлении Россельхозбанк является первопроходцем. Банк первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства и уже выдал первые кредитные средства по программе. Мы рассчитываем, что РСХБ и далее будет оказывать не менее интенсивную поддержку аграриям», – сказала Ирина Лаврентьева, Директор Департамента информационной политики и специальных проектов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Международная торговая палата (ICC) – это всемирная организация, которая выступает от имени бизнеса всех стран в любой части света. ICC объединяет десятки тысяч предприятий, ассоциаций и компаний, тесно взаимодействует с такими международными организациями, как ООН, ВТО, Всемирный банк, ЕБРР, «Большая семерка», и является для них консультативным органом, выражающим интересы бизнеса. Ключевые виды экспертной деятельности палаты – создание унифицированных правил, стандартов и обобщение международной практики ведения деловых операций, а также участие в процессе изменения законодательств в интересах развития бизнеса, торговли и инвестиций. Российский национальный комитет (ICC Russia) основан в 2000 году и активно участвует во всех инициативах Международной торговой палаты. Членство в ICC Russia дает возможность представителям компаний и финансовых институтов принимать участие в экспертной деятельности двенадцати международных комиссий и многочисленных рабочих групп по самым разным направлениям.