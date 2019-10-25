В Пензенской области при финансовой поддержке Россельхозбанка открылись комбикормовый завод и элеватор ГК «Дамате»

АО «Россельхозбанк» поддержал создание в городе Нижний Ломов Пензенской области нового комбикормового завода и элеватора группы компаний «Дамате», которые стали необходимыми решениями для выращивания увеличивающегося поголовья индейки. Россельхозбанк вложил в строительство объектов более 2 миллиардов рублей.

Комбикормовый завод и элеватор – важные элементы в вертикально интегрированной структуре комплекса по производству и переработке индейки «Дамате», мощность которого в 2020 году дойдет до 155 тысяч тонн в убойном весе в год.

На новом заводе функционируют две линии грануляции мощностью по 25 тонн в час голландской компании Van Aarsen – одного из мировых лидеров по поставкам кормового оборудования. Пшеница обеззараживается на специальных модулях, которыми оснащены обе линии. Производственная мощность завода составляет 28,5 тысяч тонн продукции в месяц.

На элеваторе возведены 10 силосов, что позволило довести объем единовременного хранения до 105 тысяч тонн. Элеватор предназначен для приема 2,5 тысяч тонн сырья в сутки с возможностью подработки и сушки зерна.

«Россельхозбанк поддерживает создание агрокластеров с полной цепочкой объектов для собственного производства. За 20 лет Банк накопил огромный опыт по запуску и развитию крупных инвестиционных проектов, при этом финансирование создания агропредприятий с применением инновационных технологий является одним из приоритетных направлений деятельности РСХБ. ГК «Дамате» – наш давний партнер, мы гордимся его успехами и уверены, что наше сотрудничество позволит достичь еще больших результатов», – прокомментировала первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

В торжественной церемонии открытия 23 октября приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, соучредитель и генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров и исполняющий обязанности директора Пензенского регионального филиала Россельхозбанк Александр Зимняков.

«Сегодня на пензенской земле большое событие: мы открываем крупное производство. Открытие новых предприятий позволяет «Дамате» не зависеть от поставщиков. Это высшая ступень развития любого бизнеса. Благодаря помощи государства, тому, что многие крупные предприятия включаются в программу поддержки инвестиционных проектов, бизнес в Пензенской области развивается очень активно, а это – рабочие места и налогооблагаемая база, что очень важно для экономики», – подчеркнул Иван Белозерцев.

«Возможность производить корма, контролировать их качество, составлять собственные рационы – один из важнейших факторов в сложном процессе производства мяса индейки. Новые комбикормовый завод и элеватор, введённые в эксплуатацию при финансовой поддержке Россельхозбанка, позволят нам решать вышеперечисленные задачи своими силами и приближают к нашей цели – полному обеспечению поголовья индейки кормами собственного производства», – сказал Рашид Хайров.