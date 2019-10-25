Аналитик банка «Открытие: «Идеальный штиль» для снижения ставки»

По итогам заседания Совета директоров Банка России 25 октября ожидается снижение ставки на 50 б.п. и для этого есть несколько причин,отмечает Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие»:

– Об этом достаточно красноречиво свидетельствует произошедшее c начала октября фронтальное снижение доходностей бескупонных ставок ОФЗ на 40-60 б.п. в зависимости от срока. Сохранение высокого спроса на длинные выпуски – объем размещения 16 октября 20-летних ОФЗ с 1,5 кратным превышением спроса – и более сильное снижение длинных ставок говорит о том, что рынок ожидает не только снижение ключевой ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании, но и ждет ее дальнейшего снижения на заседании в декабре.

В результате ставка RUONIA, которая выступает операционным ориентиром денежно-кредитной политики Банка России, к концу 2019 г. может опуститься в коридор 6-6,25%, ранее наблюдавшемся в 2013 г.

Снижение ставок ОФЗ стало результатом заявления председателя Банка России Э. Набиуллиной о том, что Банк России «может действовать более решительно» в отношении снижения ключевой ставки, которые появились после выхода сентябрьских данных по инфляции. Данные подтвердили, что быстрое замедление инфляции происходит под влиянием не только временных факторов, но и под воздействием слабого спроса – о чем говорит замедление роста цен на базовые компоненты услуг и непродовольственные товары длительного потребления. Именно эти компоненты традиционно являются «якорными» – к которым стремится рост ИПЦ в дальнейшем. И если в августе замедление этих компонент можно было принять за случайное отклонение, то данные за сентябрь и предварительные данные за первую половину октября свидетельствует об устойчивой тенденции. Целевое значение инфляции уже пройдено - годовой прирост цен по итогам середины октября уже составил 3,8% г/г, хотя еще на конец июля прирост цен составлял 4,6% г/г. Существует значительная вероятность снижения инфляции до уровней 2,5-3% уже в начале 2020 г., что выступает уже существенным отклонением от цели.

Можно сказать, что Банк России попал в своего рода идеальный штиль: инфляция сокращается, внутренний спрос слаб, ожидания рынком снижения ставок ФРС на 25 б.п. на заседании в конце октября высоки, внешнеполитические риски остаются, но информационный фон вокруг ситуации утих. В этих условиях чуть ли не единственным проинфляционным риском остается рост расходов бюджета.

По иронии, не преуменьшая значимость иных факторов, слабая макроэкономическая динамика является отчасти результатом действий Банка России. Рост ключевой ставки во второй половине 2018 г. способствовал желанию бизнеса отложить реализацию части инвестиционных проектов до более привлекательных финансовых условий, и сдвинул фокус банков в пользу кредитования населения. На слабость внутреннего спроса будет оказывать непосредственное влияние ужесточение регуляторных нормативов в отношении потребительского кредитования. В условиях наблюдаемого замедления кредитования динамика спроса населения будет определяться ростом доходов и потребительским поведением населения. Однако пока ни один из этих факторов не дает повода для оптимизма: рост доходов и расходов населения остается низким, а население быстро наращивает объемы и нормы сбережений несмотря на снижение ставок. Рост депозитов с исключением валютной переоценки достиг по итогам сентября 9,7% г/г против 5,5% на начало года, в том числе рост депозитов в валюте – 11,3% г/г (максимальные темпы с 2014 г.).

Уменьшение спроса нерезидентов на ОФЗ и его замещение спросом локальных инвесторов на фоне роста стоимости облигаций может свидетельствовать об увеличении рисков перегрева внутреннего рынка. Трех- и пятилетние ставки ОФЗ уже находятся вблизи минимальных уровней, достигнутых в 2013 г. С учетом сохранения инверсии процентных ставок на американском долговом рынке и вероятного циклического кризиса в мировой экономике на горизонте 1-1,5 лет, мы ожидаем, что Банк России начнет придавать больший вес среднесрочным рискам, которые пока не находят своего отражения в текущих статистических данных, с целью не допустить избыточных движений ключевой ставки.