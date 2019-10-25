За две недели мошенники обманули жителей Иркутской области на 11 миллионов рублей

За прошедшие две недели в Приангарье злоумышленники обманули сто граждан, похитив в совокупности у них свыше 11 миллионов рублей. Сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне в дежурную часть МВД России «Тулунский» обратилась местная жительница, которая перевела мошенникам более 40 000 рублей. Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил ей, что со счета женщины пытаются похитить денежные средства. Для того, чтобы предотвратить списание женщине необходимо было назвать данные паспорта и банковской карты.

Потерпевшая выполнила условие, после чего ей на счет поступила денежная сумма в размере 70000 рублей. «Банковский работник» сразу пояснил, чтобы сберечь денежные средства, необходимо отправить их на счет Яндекс-кошелек.

В дальнейшем выяснилось, что мошенниками был оформлен на гражданку денежный кредит и сумма, которая поступила ей на счет, является кредитной. Теперь жительнице Тулуна необходимо из своих средств пополнить недостающую сумму лимита.

Несмотря на придумываемые аферистами новые схемы обмана, большинство заявлений граждан связано с одними и теми же способами хищения. Не доверяйте людям, которые представляясь сотрудниками банков требуют совершить какую-либо финансовую операцию – при поступлении подобных обращений перезвоните по телефону «горячей линии».