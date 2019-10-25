Самый богатый человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

Из-за недовольства инвесторов отчетностью компании Amazon, состояние ее главы резко сократилось. Если ситуация не изменится и котировки продолжат падать, Джефф Безос может уступить статус богатейшего человека в мире Биллу Гейтсу. Сообщает РБК с отсылкой на телеканал CNBC.

Отчет компания представила накануне, 24 октября. В нем отмечалось, что в третьем квартале этого года операционный доход Amazon снизился до $3,2 млрд по сравнению с тем же периодом в 2018 году, когда этот показатель был $3,7 млрд. Кроме того, в этом квартале чистая прибыль компании снизилась до $2,1 млрд против $2,9 млрд за тот же отчетный период в 2018-м.