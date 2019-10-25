РУСАЛ подводит итоги третьего квартала 2019 года

Объем производства алюминия в 3 квартале 2019 года составил 942 тыс. тонн (+0,4% по сравнению с предыдущим кварталом). На сибирские заводы компании пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия.

Основные результаты

В 3 квартале 2019 года продажи алюминия составили 1 091 тыс. тонн (+0,8% по сравнению с предыдущим кварталом). В 3 квартале 2019 года продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) выросли до 430 тыс. тонн (+3,9% по сравнению с предыдущим кварталом) в результате продолжающегося постепенного восстановления доли ПДС в общей структуре продаж до 40% в 3 квартале 2019 года по сравнению с 38% во 2 квартале 2019 года и 29% в 1 квартале 2019 года. На показатели продаж ПДС в начале года повлияли внешние рыночные факторы, связанные с санкциями OFAC.

В 3 квартале 2019 года средняя цена реализации алюминия снизилась на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 896 долларов США за тонну – в результате снижения средней цены котировального периода алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) до 1 751 доллара США за тонну (-4,0% по сравнению с предыдущим кварталом).

Обзор рынка

В сентябре глобальный индекс деловой активности (PMI) производителей увеличился с 49,5 до 49,7 пунктов, впервые с 2017 года продемонстрировав рост в течение двух месяцев подряд. В основном рост связан с увеличением индекса в Китае. При этом глобальная деловая активность продолжает сокращаться (поскольку индекс PMI составляет менее 50 пунктов). Также наблюдается ускорение роста деловой активности в развивающихся странах, что во многом объясняется восстановлением позиций Индии. Несмотря на это, в развитых странах в целом заметно замедление; в США и зоне евро темпы роста ниже, чем во 2 квартале 2019 года. Есть ряд признаков, говорящих о том, что промышленное производство и его экспорт, как наиболее слабые элементы мировой экономики на протяжении последних месяцев, уже, вероятно, достигли низшей точки цикла. Однако торговые трения между КНР и США до сих пор не урегулированы, что приводит к неопределённости на рынке.

В результате, итоги 3 квартала 2019 года оказались разочаровывающими и привели к дальнейшему падению спроса на алюминий по сравнению с предыдущим кварталом. За первые 9 месяцев текущего года рост общемирового спроса на первичный металл замедлился практически до нуля, составив 49,5 млн т (без учета Китая, рынок просел на 1,5% с прошлого года – до 21,9 млн тонн; в то время как в Китае рынок вырос по сравнению с прошлым годом на 1,4% – до 27,6 млн т).

В остальной части мира (без учета Китая) производство алюминия увеличилось за 9 месяцев текущего года на 1,3% – до 20,9 млн т, что отрицательно сказалось на премиях и ценах на LME и динамике запасов.

В целом по результатам 9 месяцев 2019 года дефицит мирового рынка алюминия (без учета Китая) составил около 1 млн т.

Если смотреть на кривую себестоимости (без учета Китая), то примерно 18% алюминиевых заводов (общей производительностью 5 млн тонн) работают в убыток, несмотря на снижение стоимости сырья. Если за этим не последуют сокращения производства, то можно ожидать снижения цен на LME в 4 квартале.

Объем предложения в Китае, как для внутреннего производства, так и для экспорта, значительно сократился в 3 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом и, скорее всего, повлияет на поставки в остальные регионы мира, что даст положительный импульс ценам на LME в будущем.

За 9 месяцев 2019 года производственные мощности в Китае сократились по причине ряда аварий в провинции Шаньдун и составляют в настоящий момент 35,7 млн т (по сравнению с 36,6 млн т на конец 2 квартала 2019 года). Суммарное производство алюминия в Китае за 9 месяцев 2019 года составило 26,7 млн т, что на 1,7% ниже уровня аналогичного периода 2018 года. Запасы в Китае продолжили активно снижаться в 3 квартале 2019 года и сегодня уже опустились ниже 945 тыс. т, по сравнению с 1,05 млн т на конец 2 квартала 2019 года.

За 9 месяцев 2019 года экспорт алюминийсодержащей продукции из Китая вырос на 2,9% и составил 4,4 млн т, хотя этот рост объясняется в основном результатами первых 5 месяцев текущего года. В дальнейшем, начиная с июня, объемы прироста постепенно сократились. По результатам 9 месяцев 2019 года темп роста экспорта замедлился до 2,4%, по сравнению с 5,3% по итогам 8 месяцев 2019 года.

Братский и Иркутский алюминиевые заводы:

В третьем квартале 2019 года на Братском алюминиевом заводе было выпущено 253 тыс. тонн алюминия, что на 0,5% превышает показатель 2 квартала. Иркутский алюминиевый завод в третьем квартале произвел 105,6 тыс. тонн металла, это на 0,3% больше по сравнению с предыдущим кварталом.