Мутко считает, что ликвидацию последствий паводков необходимо передать под федеральное управление

Вице-премьер и глава правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области Виталий Мутко, раскритиковал работу властей региона по восстановлению жилья. Он отметил, что, если регион не справляется с задачей, то необходимо передать ее под федеральное управление. Об этом сообщает "ТАСС".

"Деньги правительства РФ - это не деньги субъекта, но ничего не происходит. <...> Я считаю, что это не работа по восстановлению, она должна быть абсолютно другой - надо все отложить, наладить эту работу. Если нет, то просто надо брать прямое федеральное управление и говорить, что регион с этим не справляется", - сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что половина опрошенных жителей Тулуна и Нижнеудинска, пострадавших при паводках в июне, считают, что власти не делают все возможное для восстановления городов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

"В целом мы видим, что в Тулуне 7% и 11% в Нижнеудинске пока еще не удовлетворены последним обследованием домов". Мутко также отметил, что 93% опрошенных жителей Тулуна и 89% жителей Нижнеудинска согласны с результатами обследования их домов.

Пострадавшими при паводках в Иркутской области признаны свыше 46 тыс. человек. При этом, как пояснил Мутко, документы все еще не восстановлены у 1,8% опрошенных из числа пострадавших в Тулуне и у 1% пострадавших в Нижнеудинске. "По данным последнего исследования, у 1,8% опрошенных в Тулуне еще не восстановлены документы, а в Нижнеудинске - до 1% граждан - не восстановлены документы. Здесь всего: паспортов, права на жилье, водительских удостоверений, трудовых книжек", - пояснил он.