В Шелехове появится контейнерная площадка для раздельного сбора отходов

Контейнерная площадка организована за счет средств компании ООО “РТ-НЭО Иркутск”, являющейся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Откроется она на территории обслуживания управляющей компании ООО “Центр Шелехов” установят цветные контейнеры для сортировки отходов. Такая мера позволит сортировать мусор на четыре вида: зеленый - стекло, оранжевый - пластик, синий - бумага, серый - смешанные отходы (не подлежат переработке).

На открытии контейнерной площадки представителями ООО “РТ-НЭО Иркутск” совместно с благотворительным фондом “Подари планете жизнь” будет проведена просветительская работа на тему раздельного сбора отходов. В программе предусмотрены соревнования по “Экоборью”, лекции “Экологические привычки или Ноль отходов”, а также подведение итогов конкурса “Тяжеловес” и награждение победителей.

Открытие площадки состоится 29 октября 2019 года в 15:00 по адресу: г. Шелехов, 20-й квартал, дом 89.