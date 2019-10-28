Инвесторы идут в банк

Конференция ВТБ для акционеров и инвесторов, Иркутск.

Фото: А. Фёдоров.

Как политика Центробанка влияет на доходность в банковском секторе и на рынок инвестиционных инструментов? Какие направления развития стратегически важны для банков? Какие цифровые инструменты могут использовать частные инвесторы? Эти и многие другие вопросы обсуждали на конференции, которую провёл ВТБ для акционеров и инвесторов в Иркутске в середине октября при поддержке ПАО «Московская Биржа». Ведущие эксперты банка и организации рассказали о тенденциях на рынке инвестиций и о стратегии развития на ближайшие три года.

«Физики» идут на биржу

Конференция ВТБ для акционеров и инвесторов, Иркутск.

Фото: А. Фёдоров.

За последние пять лет доля ценных бумаг в накоплениях россиян увеличилась вдвое, а последние два года также отмечается и рост числа открытых физическими лицами счетов на бирже. Как рассказала заместитель директора Сибирского филиала ПАО «Московская биржа» Виктория Грудинина, по данным на 1 октября 2019 года открыто 4 миллиона 850 тысяч таких счетов. Эксперт связывает эту тенденцию со снижением ключевой ставки, и как следствие с уменьшением ставок по депозитам, а также с запущенной с 2015 года программой налоговых льгот для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Конференция ВТБ для акционеров и инвесторов, Иркутск.

Фото: А. Фёдоров.

- Сегодня в России открыто более миллиона ИИС, и более 75% вновь открываемых счетов относится к этому типу. Государство заинтересовано в том, чтобы частный капитал приходил на рынок ценных бумаг, и стимулирует граждан возможностью получить либо налоговый вычет на сделанные на ИИС взносы (максимум, который можно получить таким образом – 52 тысячи рублей, 13% от 400 тысяч), либо не платить налог с прибыли, полученной от торговых операций через счёт. Одну из этих льгот на выбор можно получить при условии существования ИИС не менее трёх лет. Планируется, что в эту программу будут внесены изменения, и её условия улучшатся.

Также из трендов можно назвать рост интереса физических лиц к облигациям, причём в равной степени как к корпоративным, так и государственным. Около 70% счетов сейчас открывается онлайн, и 70% из всех вновь заводимых счетов приходится на «новичков» — людей, ранее не имевших опыта взаимодействия с инвестиционными инструментами на бирже.

Конференция ВТБ для акционеров и инвесторов, Иркутск.

Фото: А. Фёдоров.

Стать банком «первого выбора»

Увеличение доли частных инвесторов в последние годы заметно и среди акционеров ВТБ, отмечают эксперты службы по работе с акционерами банка.

За последние пять лет количество акционеров банка выросло более чем на 50 тысяч. Если сравнить 2018 и 2019 гг. прирост составляет около 35-40%. Иркутск в этом плане идет опережающими темпами – плюс 49%. Во многом это связано с активным развитием инвестиционного подразделения ВТБ. Рост доли частных инвесторов обусловлен как высоким, по мнению аналитиков, потенциалом акций банка, так и общей тенденцией на рынке, где количество частных лиц на бирже постоянно увеличивается. Немаловажно, что у частных акционеров банка есть возможность пользоваться привилегиями и специальными предложениями: сниженными ставками по брокерским услугам, автострахованием на выгодных условиях при покупке машины в кредит. Есть также предложение низкой ставки по ипотеке, а чтобы им воспользоваться, достаточно иметь пакет акций, эквивалентный по текущему курсу 65 тыс. рублей.

Конференция ВТБ для акционеров и инвесторов, Иркутск.

Фото: А. Фёдоров.

В этом году ВТБ принял новую стратегию на период до 2022 года. Основная цель, к которой стремится банк – привлечь новых клиентов, стать банком «первого выбора» как для частных лиц, так и для среднего и малого бизнеса.

Как отмечают эксперты ВТБ, в рамках стратегических ориентиров банку важно развивать цифровые каналы коммуникаций, где любой продукт или услугу можно будет получить онлайн, не обращаясь в офис. Конечно, это не означает, что традиционные отделения будут закрыты – тренды таковы, что многим клиентам по-прежнему важно личное посещение банка, так как для них это наиболее комфортный формат обслуживания. ВТБ развивает не только мобильное приложение ВТБ-Онлайн. Успешно работает инвестиционная платформа «ВТБ Мои Инвестиции» - она предлагает широкому кругу частных инвесторов, не имеющих большого опыта работы на фондовом рынке, дистанционно управлять своими вложениями.

До 2022 года ВТБ намерен увеличить клиентскую базу в розничном бизнесе в полтора раза — до 18 миллионов клиентов, а в среднем и малом бизнесе – в два раза, поскольку в этом направлении гораздо больший потенциал для роста. По итогам 2022 года целевой показатель по чистой прибыли составляет более 300 миллиардов рублей, из которых около 150 миллиардов планируется направить на выплату дивидендов.

«Второе полугодие будет существенно лучше первого»

Говоря о финансовых результатах ВТБ по итогам восьми месяцев 2019 года, руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин отметил, что год достаточно чётко делится по динамике на две половины – и второе полугодие обещает более высокие показатели, чем первое.

Конференция ВТБ для акционеров и инвесторов, Иркутск.

Фото: А. Фёдоров.

- Чем это объясняется? Банки подвержены влиянию денежно-кредитной политики Центробанка. Повышение ключевой ставки в конце 2018 года (до 7,75% годовых) оказало давление на маржинальность банковского сектора.. В июне регулятор впервые с марта прошлого года понизил ставку – сначала до 7,5% годовых, потом ещё дважды – до 7% годовых. По результатам июля и августа мы уже видим позитивный эффект этого снижения, а по итогам второго полугодия он будет ощущаться ещё отчетливее.

В настоящее время маржа постепенно растёт. Мы рассчитываем, что это позволит ВТБ выйти на чистую прибыль в размере 200 миллиардов рублей, и, соответственно, выплатить 100 миллиардов рублей дивидендов. По итогам восьми месяцев этот показатель составляет 115 миллиардов, причём в июле-августе его рост составил 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если говорить о компонентах прибыли, то, кроме чистых процентных доходов, банк фокусируется и на росте комиссионных. За восемь месяцев их рост составил уже 9%. В частности, привлечение депозитов населения выросло на 13%, в то время как средний показатель по банковскому сектору – на 4%.