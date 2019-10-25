ВСЖД перечислила в бюджет Иркутской области 13,9 млрд налогов

Подразделения ОАО «РЖД», расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.

ВСЖД за девять месяцев текущего года в бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов свыше 16,9 млрд рублей, что на 1,8 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 13,9 млрд рублей. В бюджет Республики Бурятия перечислено почти 2,5 млрд рублей; бюджет Забайкальского края — 305,5 млн рублей; бюджет Республики Саха (Якутия) —5,3 млн рублей.