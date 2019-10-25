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Жилье из зоны затопления временно освобождается от уплаты взносов на капитальный ремонт

25 октября 2019

Подрядчики продолжают ремонт многоквартирных домов (МКД), попавших в зону затопления в Тулуне и Нижнеудинске. По словам генерального директора регионального оператора Константина Рассолова, работы на всех домах сейчас проводятся одинаковые: строители приводят в порядок подвалы, отмостки, цоколи, электрические сети пострадавших зданий.

– В Тулуне у нас 25 домов, 69 – в Нижнеудинске. Отмечу, что на эти мероприятия не привлекаются средства собственников – деньги по решению Губернатора региона Сергея Левченко выделяет областной бюджет. И на три месяца – июль, август, сентябрь – собственники многоквартирных домов, которые попали в зону затопления, будут освобождены от взносов на капитальный ремонт – компенсацию за них тоже внесет областной бюджет, – подчеркнул Константин Рассолов.

В следующем году, по словам генерального директора фонда, планируется провести комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов, попавших в зону затопления в Тулуне и Нижнеудинске.


/ СИА /
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