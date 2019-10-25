Иркутская область оказалась одной из лучших в рейтинге доступности госуслуг

Иркутская область вновь вошла в число лучших субъектов РФ с высокой эффективностью организации предоставления государственных и муниципальных услуг по итогам третьего квартала 2019 года.

Ежеквартальный рейтинг федерального минэкономразвития - это комплексная оценка деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по предоставлению государственных и муниципальных услуг в центрах «Мои документы». При оценке учитывается доля граждан, имеющих доступ к получению услуг, их удовлетворенность уровнем обслуживания и другие критерии.

- Приангарье традиционно входит в число лучших регионов по предоставлению государственных и муниципальных услуг, - говорит директор центров «Мои Документы» Иркутской области Анна Милицына. - А для нас самый главный показатель качества работы - это удовлетворенность наших заявителей. В третьем квартале 2019 года он составил 98,33 %.