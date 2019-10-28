ВЦИОМ: как часто россияне пользуются витаминами?

Более половины россиян считают, что питание удовлетворяет потребность организма в полезных веществах. Половина принимавших в течение последнего года витамины делали это только при возникновении необходимости. Сообщает в своем исследовании ВЦИОМ.

Витамины: еда вместо таблеток?

Более половины россиян (64%) считают, что сбалансированное питание удовлетворяет потребность организма в полезных веществах за счет их содержания в продуктах. Этого мнения чаще придерживаются мужчины (70%). Также данная позиция распространена среди жителей сёл (72%), что, возможно, обусловлено большими возможностями для самостоятельного выращивания полезных продуктов в сравнении с теми, кто проживает в городской местности. Треть россиян (32%), напротив, считают, что потребляемых с пищей полезных веществ недостаточно, поэтому необходимо дополнительно принимать витамины и минералы. Активно поддерживают данную точку зрения женщины (38%), молодежь 18-24 лет (40%) и 25-34 лет (35%), а также жители городов-миллионников и крупных городов с населением 500-950 тыс. (по 39%).

В течение последнего года 38% россиян принимали витамины, минеральные вещества в виде таблеток, капсул, сиропов и в других формах. Чаще всего это делали женщины (43%) и молодые люди от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (44% и 46%). Они же, как отмечено, чаще других считают недостаточным количество полезных веществ, получаемых с продуктами питания. Не доводилось за последний год употреблять витамины и минералы 62% россиян, преимущественно мужчинам (69%) и жителям сёл (69%). То есть категориям, склонным полагать, что все необходимые витамины содержатся в продуктах питания.

Прием витаминов: как часто и зачем?

Половина принимавших в течение последнего года витаминные или минеральные вещества (50%) делали это только при возникновении необходимости — при ухудшении здоровья или наличии рекомендации врача. Чаще других такой стратегии придерживались мужчины (56%) и молодые россияне от 18 до 24 (53%) и от 25 до 34 лет (55%). Также четверть опрошенных пропивали витамины и минералы курсами 1-2 раза в год (23%). Чаще —3-4 курса в год — витамины принимали 13% респондентов, а о постоянном приеме витаминов и минералов в течение года заявили 12% наших соотечественников.

Самолечение или все по плану?

Принимая решение об употреблении витаминов, большинство респондентов руководствовались рекомендациями врача (69%), преимущественно женщины (74%), молодые люди 18-24 лет (82%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (74%) и городов-миллионников (82%). Иные мотивы, которыми руководствовались россияне при приеме витаминов: каждый пятый прислушивался к советам близких, знакомых и коллег (19%), воспользовались информацией из интернета 14% принимавших витамины в течение последнего года, а совету фармацевта последовали 13%.