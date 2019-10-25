Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области переехал

Теперь офис расположен на улице Грязнова, 1, в Иркутске. Туда специалисты фонда переехали в начале октября. Переезд был связан с возрастающим объемом работы и следовательно расширением штата сотрудников.

Каждый день в Иркутске фонд принимает около 60 человек. Ввели прием собственников в субботу – сначала людей было немного, но сейчас этот день пользуется спросом. Постоянные пункты приема собственников жилья в МКД открыты в Ангарске и Братске. Собираемость взносов, по словам специалистов, в области растет и сейчас доходит до 70 процентов. Но рекорда Свирска еще никто не побил – в этом городе собираемость взносов на капитальный ремонт составляет 98 процентов.

– Основная цель, которую мы ставим перед собой в вопросах общения с собственниками жилья, стать для них ближе, доступнее, чтобы они могли удобно для себя получить любую нашу услугу. Мы выделили просторное помещение для приема посетителей. Оснастили его электронной очередью – её удобство люди уже оценили. Здесь оборудован даже небольшой детский уголок для собственников, пришедших с маленькими ребятишками, – рассказал Константин Рассолов.