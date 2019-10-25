Выдача потребкредитов за 9 месяцев 2019 года выросла на 3,9%

В январе-сентябре 2019 года количество выданных кредитов на покупку потребительских кредитов составило 14,18 млн. ед. Это на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (13,64 млн. ед.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом динамика выдачи потребительских кредитов в регионах РФ отличается разнонаправленностью. Самую серьезную динамику роста выдачи (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи потребкредитов) в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Москва (+16,3%), Омская (+13,7%) и Московская (+13,5%) области, Санкт-Петербург (+12,5%), а также Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) (+11,0%). Иркутская область заняла в списке 14 место (+4,2%).

В то же время, в некоторых регионах было отмечено сокращение выдачи потребкредитов. Так, из топ-30 регионов по количеству предоставленных потребительских кредитов снижение темпов кредитования было зафиксировано в Свердловской области (-0,8%) и Удмуртской

«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в 2019 году обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем, динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер – в ряде регионов продолжается достаточно активный или умеренный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров».