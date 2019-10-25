«Агропромышленная неделя» подошла к концу

«Агропромышленная неделя» - это одно из самых насыщенных и масштабных событий Сибэкспоцентра. Именно сюда съезжаются самые крупные местные производители, презентуя новую продукцию и усовершенствованные технологии.

Церемонии закрытия выставки итоги подвел заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Козин Вячеслав Олегович: «Поздравляю с завершением юбилейной выставки! Очень хочется поблагодарить всех участников – это и муниципальные образования, и компании, которые выставили свою продукцию на открытой площадке, а также в первом павильоне. Приглашаем всех на следующую выставку, которая состоится в 2020 году».

Со словами благодарности выступила руководитель департамента организации выставок выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» Третьякова Наталья Викторовна: «Уважаемые участники, большое спасибо за вашу профессиональную работу, красиво оформленные стенды, вкусную и полезную продукцию, за представленные технологии, оборудование и услуги. Особые слова благодарности нашим партнерам – Министерству сельского хозяйства Иркутской области, кулинарной студии «Анетти», «Комсомольской правде» и АНО «Байкал». Я надеюсь, что выставка для вас была успешной, и каждый нашел на ней что-нибудь новое и интересное».

На церемонии за вклад в развитие агропромышленного комплекса Иркутской области вручили награды: СХ ПАО «Белореченское», Группа предприятий «Янта», ЗАО «Иркутский хлебозавод», ООО «Саянский бройлер», АО «Каравай», СХПК «Усольский свинокомплекс», ИП Шарпинская О.В., муниципальные образования – Иркутский, Заларинский, Качугский, Куйтунский и Черемховский районы. Золотую награду вручили Эхирит-Булагатскому и Аларскому районам, СПК «Окинский», ИП Дроздюк Ф.В. «Зиминские колбасы», ООО «Байкалэкопродукт», МУП «Комбинат питания г. Иркутска», «Детская молочная кухня» филиала МУП «Комбинат питания г. Иркутска», АО «Гелиос», ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский», ЗАО «Облагроснаб», ООО «Кедр», ООО «Аструм» и Агропромышленному Кластеру Иркутской области. Серебряную награду выставки получили ООО «Янтарь», ЗАО «Железнодорожник», АО «Агрофирма «Ангара», СПСТК «Агроинвесттрейд», ООО «Агро-мастер Красноярск», ЗАО «Большереченское», ООО «ТПК Иркутского облпотребсоюза», ООO «Фирма «Лактовит», ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», ИП Брусова К.Е. «Вкус дня», ООО «Катюша Иркутск», ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, а также Союз садоводов Иркутской области.

Традиционно в рамках выставки прошла насыщенная деловая программа, на которой обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса. Так, 22 октября, Министерство сельского хозяйства Иркутской области совместно с Союзом сельских женщин провели заседание на тему «Крестьянские династии Прибайкалья – связь времени». На мероприятии поговорили о социальном развитии села, о сельском хозяйстве, а также подняли тему инфраструктуры. Это была дискуссионная площадка, на которой участники из всех уголков Иркутской области рассказали о волнующих их проблемах. На заседании присутствовала первый заместитель министра сельского хозяйства Наталья Геннадьевна Жилкина, которая предлагала варианты решения затронутых проблем.

Также 23 октября состоялся круглый стол, посвященный перспективным направлениям отрасли растениеводства и их реализации в условиях Иркутской области. Модераторы обсудили вопросы совершенствования деятельности – это посадка новых семян и изобретение технологий, а также повышение эффективности отрасли в непростых климатических условиях. Кроме этого, состоялся традиционный круглый стол на тему: «Финансово-экономическая политика в аграрной отрасли Иркутской области на 2020 год». Основными выступающими были представители Министерства сельского хозяйства. Спикеры обсудили основные тенденции, изменения, правила, подходы государственной поддержки отрасли. В этот же день Министерство сельского хозяйства организовало еще один круглый стол: «Современные технологии продвижения продукции». Были приглашены маркетологи и дизайнеры, которые рассказали о том, как правильно продвигать продукцию, чтобы аграрий понимал, как необходимо строить свою сбытовую стратегию.

24 октября прошло еще одно деловое мероприятие, организованное Министерством совместно с садоводческими клубами. Были разобраны вопросы подготовки юбилейной выставки «Сад. Огород. Загородный дом-2020». Присутствующие обсудили, как сделать выставку более яркой, а программу интересной и полезной, а также то, какие виды поддержки будут присутствовать для объединений садоводов со стороны государства. Помимо этого, 24 октября, состоялось проведение двух круглых столов, на которых поговорили о развитии племенного животноводства, а также о развитии пчеловодства на территории Иркутской области. Были обсуждены насущные проблемы деятельности, и то, какие механизмы поддержки может оказать государство. Важно отметить и проведение расширенного заседания областного совета, на котором спикеры обсудили агробизнес-образование.

Помимо деловой программы, выставка порадовала гостей и развлекательными мероприятиями – это мастер-классы, конкурсы и яркие выступления народных коллективов. Так, в день открытия «Агропромышленной недели» кулинарная студия «Anetti» организовала мастер-класс от лучших шеф-поваров Иркутска. Как отмечает руководитель студии Анна Логинова: «Мы очень рады вновь проводить такое мероприятие. Напоминаю, первое состоялось весной этого года, и сейчас мы его снова проводим на площадке Сибэкспоцентра, за что очень благодарны организаторам выставки. Здесь шеф-повара готовят блюда из местных продуктов, что является главной особенностью мастер-класса, а это тыква, облепиха, мед, перепела, говядина и многое другое. Для чего мы проводим мастер-класс? Мы хотим показать нашим иркутянам, что готовить ресторанные блюда можно самостоятельно, и это легко и доступно».

23 октября представители ИД Комсомольская правда провели свой пятый фестиваль «Байкальские пельмени». В конкурсе приняли участие пять человек, среди которых за приз поборолась девушка, что оказалось в новинку. Правила были довольно простыми – нужно было

быстрее всех съесть 15 пельменей. Призером конкурса стала семья Булановых, первое место завоевал Александр, а второе - его супруга Инна.

Традиционно на выставке «Агропромышленная неделя» прошел закрытый дегустационный конкурс «Иркутская марка». Мероприятие содействует продвижению на региональный рынок высококачественных продуктов питания и напитков, внедрению высокоэффективных технологий производства продуктов питания с применением качественного, экологически чистого сырья. В завершении выставки были подведены итоги. Самая качественная продукция, по мнению экспертов, получила золотые и серебряные награды.

На сценической площадке выставочного павильона представители СХПК «Усольский свинокомплекс» провели мастер-класс по обвалке свиной туши. Это была демонстрация технологий правильного разделывания мяса. В этот же день на открытой площадке прошел мастер-класс по приготовлению свиного мяса на гриле, организованный гипермаркетом «Камин и гриль». Шеф-повар предоставил отличную возможность всем присутствующим продегустировать получившееся блюдо.

Но и это не все, 24 октября АНО «Байкал» в рамках национального проекта «Культура» презентовал фестиваль национальных блюд «Вкус Байкала». Мероприятие было поистине зрелищным. Повара демонстрировали чувашскую, татарскую и бурятскую кухню. Это были довольно простые и в то же время изысканные блюда, которые мог попробовать любой желающий. Организатор Алексей Алексеевич Елизарьев отметил пользу проведения фестиваля: «На самом деле это популяризация национальных активностей, в частности кухни, что, несомненно, способствует развитию национальной культуры. Изначально мы ездили в районы и смотрели, что могут предложить кулинары, в итоге отбирали самые интересные и простые в приготовлении блюда. Радостно видеть, что на мероприятие пришли заинтересованные люди, которые увлекаются национальной кухней, им важно посмотреть, как готовится то или иное блюдо, попробовать и оценить, ну, и, конечно же, получить рецепт приготовления».

Мероприятие собрало более 100 организаций, среди которых как крупные и известные представители, так и небольшие местные производители продукции. На прилавках можно было найти и молочные продукты, и мясные, и кондитерские изделия, и фрукты, и орехи, и разнообразную рыбу, и все виды замороженной продукции, а также продукты собственного урожая наших садоводов и многое другое. Можно с уверенностью сказать, что юбилейная выставка прошла на высоком уровне. Здесь не только продавали товар, но и обсуждали важные вопросы агропромышленной отрасли, проводили мастер-классы и конкурсы, а также презентовали продукцию и организовывали выступления народных коллективов.