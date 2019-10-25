Памятник генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому планируют установить в Иркутске

Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву-Амурскому планируют установить в Иркутске. Уже готов эскиз, монумент планируется установить в следующем году, об этом на конференции «Сибиряковские чтения – 2019», посвященной 210-летию со дня рождения Н.Н Муравьева–Амурского и 170-летию со дня рождения А.М. Сибирякова, сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Общественность давно ставит вопрос о том, чтобы имя Муравьева-Амурского было увековечено в Иркутске не только в барельефе «покорителям Сибири» памятника Александру III. По моему поручению управление культуры города совместно с комиссией по топонимике, архитектурно-художественной секцией градостроительного совета, скульпторами и архитекторами проработали вопрос создания памятника генерал-губернатору Восточной Сибири , – отметил глава города. – Масштабы личности Николая Муравьева-Амурского выходят далеко за пределы города Иркутска и региона даже в тех исторических границах, когда Восточная Сибирь простиралась от Енисея до Аляски. Николай Николаевич, несомненно, является одним из тех людей, одним из тех руководителей, о которых должен знать каждый иркутянин.