Почему Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение о снижении ключевой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 6,5%. Это решение совпало с нашим прогнозом, хотя разошлось с прогнозом консенсуса аналитиков. Основным фактором, повлиявшим на решение Центробанка, стало замедление годовой инфляции потребительских цен в сентябре до 4%, уверена Наталья Мильчакова, заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– С учётом медленных темпов роста ВВП и невысокой инфляции можно сделать вывод, что экономический рост нуждается в более мягкой монетарной политике. Однако, скорее всего, влияние последовательного понижения ключевой ставки российским Центробанком в 2019 году отразится на результатах реального сектора экономики только в 2020 году.

До конца текущего года мы увидим только более доступные кредиты, в том числе ипотечные кредиты, и снижение ставок по депозитам в банках. Скорее всего, мы к началу 2020 года увидим средние ставки по ипотеке ниже 10% годовых и в целом средние ставки по кредитам физлицам не выше 12,9% годовых.

Будет ли до конца 2019 года ещё одно снижение ключевой ставки – пока неясно. В ноябре совет директоров ЦБ РФ не будет заседать по вопросу о процентной ставке, так что следующее решение по этому вопросу будет приниматься только в декабре.

Если инфляция к декабрю упадёт, согласно прогнозу ЦБ РФ, с 4% до 3,2-3,7%, то очень вероятно, что ключевая ставка к концу 2019 года не превысит 6%. Рубль на решение Центробанка отреагировал укреплением на 0,18% к доллару и незначительным укреплением к евро. Наш прогноз по курсу рубля на начало следующей недели составляет 63-64,2 руб. за доллар и 70,5-71,5 руб. за евро.