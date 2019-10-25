Утечка химикатов произошла на промплощадке «Усольехимпром»

25 октября в 18.59 по иркутскому времени на территории бывшей промышленной площадки ООО «Усольехимпром» произошла разгерметизации задвижки скважины, в подземной емкости которой находится эпихлоргидрин.

К месту происшествия были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона и бригада аварийно-спасательного формирования «Химфарм».

В 19.20 спасателями течь устранена, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Угрозы населению нет. Пострадавших нет.

Специалистами Роспотребнадзора Иркутской области отобраны пробы грунта и воздуха, Всего для устранения последствий было задействовано18 человек и 5 единиц техники.