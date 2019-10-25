ФНС: В форму налоговой декларации 3-НДФЛ внесены изменения

Внесены изменения в форму 3-НДФЛ, которую физлица представляют для декларирования полученных доходов и заявления налоговых вычетов. Поправки вступают в силу 1 января 2020 года. Доходы, полученные в 2019 году, следует декларировать с помощью обновленной формы.

Так, раздел декларации, предназначенный для отражения доходов от источников за пределами Российской Федерации, дополнен новым полем. В нем налогоплательщики смогут отразить доходы, полученные от иностранных организаций или иностранных структур без образования юридического лица, которые освобождаются от налогообложения в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 490-ФЗ.

Изменения были внесены в форму 3-НДФЛ приказом ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@. Они также были добавлены в порядок заполнения налоговой декларации и ее электронный формат.

Напомним, что заполнить и отправить онлайн в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».