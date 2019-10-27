Более 6 тысяч свидетельств выдано пострадавшим от наводнения в Иркутской области

На предоставление социальной выплаты для приобретения жилого помещения взамен утраченного для пострадавших от наводнения в Иркутской области оформлено 6052 свидетельств. Всего же на оформление свидетельств подали документы 6348 семей. Те, кто получил свидетельства, подбирают себе жильё. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

- Мы перешли очередной рубеж - оформлено более шести тысяч свидетельств. Сейчас их получают граждане, чьи дома после повторного обследования было решено не ремонтировать, а сносить. Прием документов на выдачу свидетельств продолжают Управления социальной защиты населения по месту жительства или пребывания граждан, - уточнил министр.