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1 ноября завершится навигация на водохранилищах Иркутской области

27 октября 2019

1 ноября завершится навигация на водохранилищах Иркутской области. В ближайшие дни завершат работу 20 баз для стоянок маломерных судов в городах Иркутске, Ангарске, Черемхово, Усть-Илимске, Свирске, Братске и др.

Пресс-служба МЧС предупреждает, что судоводители, вышедшие на водные объекты после завершения навигации, будут привлечены к административной ответственности. Напомним, 10 октября на реках области также был завершен навигационный период, за исключением реки Ангары, где движение маломерных судов будет осуществляться до 1 декабря.

 

Специалисты подчеркивают: при температуре воздуха 15-20 градусов ниже нуля, температура воды колеблется в районе 5-7 градусов. При попадании воды на корпус (палубу) при движении маломерного судна нарастание льда происходит очень быстро. Обледенение судна приводит к потере остойчивости и, если не принять своевременных мер по его освобождению ото льда, опрокидывание судна неизбежно. Это может привести к гибели судоводителя и пассажиров.


/ СИА /
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