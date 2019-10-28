Альфа-Банк в Иркутске подписал соглашение с Иркутским региональным отделением «ОПОРА РОССИИ»

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Председатель Иркутского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Александр Чалбышев и региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

Сотрудничество направлено на развитие и доступность финансово-кредитных инструментов, необходимых для создания в Иркутской области благоприятных условий ведения бизнеса, в первую очередь для малого и среднего предпринимательства. В ходе встречи стороны обсудили возможность реализации совместных проектов и перспективные направления сотрудничества.

«Мы уверены, что будем полезны представителям «ОПОРЫ РОССИИ» в Иркутской области. Альфа-Банк в Иркутском регионе предлагает целый ряд интересных банковских сервисов для эффективного развития бизнеса компаний МСБ. По нашим оценкам Альфа-Банк в Иркутске занимает 17% регионального банковского рынка по работе с компаниями малого бизнеса. Наряду с классическими банковскими услугами мы предлагаем и нефинансовые сервисы – конференции и семинары для бизнеса, организуем форумы для предпринимателей», - рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

У бизнес-сообщества «ОПОРЫ РОССИИ» есть интерес к сотрудничеству с Альфа-Банком, зарекомендовавшим себя в качестве надежной кредитно-финансовой структуры для ведения бизнеса.

«Именно этот банк предприниматели рассматривают в числе первых на старте своей деятельности, и в дальнейшем при кредитовании и ведении счета. Банк уверенно и стабильно работает на территории Иркутской области уже 20 лет. Мы рады началу эффективного взаимодействия и готовы рекомендовать Альфа-Банк своим членам для решения полного спектра бизнес-задач», – подчеркнул Александр Чалбышев.