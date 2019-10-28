Михаил Хлавна назначен IT-директором «Открытие Брокер»

IT-директором компании «Открытие Брокер» стал Михаил Хлавна, который ранее занимал аналогичные должности в других финансовых компаниях. На новой должности Михаил займётся технологическим совершенствованием бизнес-процессов, развитием IT-инфраструктуры компании и внедрением новых цифровых технологий.

Михаил Хлавна окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Информационные системы в экономике». Михаил обладает более чем 20-летним опытом в сфере информационных технологий. В 1997 году присоединился к команде «Газпромбанка», где прошёл путь с позиции специалиста до начальника управления клиентских бизнес-приложений. В банке Михаил отвечал за разработку и реализацию IT-стратегии развития направления, трансформацию IT с учётом требований бизнеса и передового опыта рынка, внедрение и сопровождение системы интернет-банка. В 2011 году перешёл в компанию «Майкрософт RUS», где занимался работой с крупными корпоративными заказчиками из финансового и страхового секторов.

В 2013 году занял должность директора департамента решений в компании NVision Group. В 2015 году стал техническим директором и членом правления инвестиционной компании IT Invest Group. На этой должности Михаил занимался разработкой и реализацией IT-стратегии для международной группы компаний и автоматизацией внутренних операционных процессов.

До «Открытие Брокер» Михаил Хлавна работал IT-директором в УК «Трансфингруп», где успешно реализовывал стратегию цифровой трансформации компании, развивал программно-аппаратные комплексы информационных систем, внедрял новые цифровые сервисы, продукты и услуги.

На позиции IT-директора компании ключевой задачей Михаила Хлавны станет дальнейшее развитие IT-инфраструктуры компании, оптимизация процесса реализации задач департамента, а также поиск и внедрение новых технологических решений.

«Брокерский бизнес является технологически ёмким, поэтому сегодня без развитой и современной IT-инфраструктуры финансовые компании не могут претендовать на лидирующие позиции на рынке. Компания “Открытие Брокер” намерена в ближайшие годы закрепиться в списке лидеров по уровню развития IT-платформы и быть в авангарде отрасли по внедрению новых технологий. Я надеюсь, что многолетний опыт работы, а также понимание внутренних бизнес-процессов компании позволят Михаилу Хлавне справиться с поставленными задачами и вывести качество IT-систем брокера на новый уровень», – прокомментировал врио генерального директора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.