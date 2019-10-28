Сергей Левченко принял участие в открытии финального этапа проекта «Путь к абсолютной победе»

Губернатор Сергей Левченко принял участие в открытии финального этапа проекта «Путь к абсолютной победе». Это социальный проект, направленный на поиск и поддержку талантливых боксёров в России. Его проводит легенда мирового бокса, чемпион мира в четырех разных весовых категориях Рой Джонс-младший.

В Иркутской области проект стартовал 15 сентября. Чтобы стать его участниками, около 200 боксеров в возрасте от 10 до 17 лет из Братска, Усть-Илимска, Нижнеудинска, Иркутска, Байкальска, Черемхово, Саянска, Новой Игирмы, Тулуна, Усть-Кута, Балаганска прислали видео своих тренировок и спаррингов. Отбор проходит в возрастных группах категориях 10-12 лет, 13-15, 16-17 лет. Рой Джонс-младший проводит разминку, разбивает ребят по двое и организует спарринги. По их итогам звезда мирового бокса лично определит 10 лучших спортсменов. Аналогичные отборы пройдут в нескольких регионах страны. Их победители примут участие в тренировочных сборах с Роем Джонсом-младшим.

- «Путь к абсолютной победе» – уникальный социальный проект, направленный на поиск и оказание помощи талантливым боксерам Сибири – будущим чемпионам. Это возможность заявить о себе каждому. Я благодарю Роя Джонса-младшего за популяризацию этого вида спорта и здорового образа жизни среди жителей Иркутской области и России. Желаю участникам спортивной удачи и заслуженной победы, - сказал Сергей Левченко.

В Иркутской области бокс является базовым видом спорта, который пользуется большой популярностью среди молодёжи. Им занимаются более трех тысяч спортсменов в 30 отделениях по всему региону. Спортсмены Иркутской области завоевывают медали высшей пробы на всероссийских и международных турнирах. Так, в этом году Сергей Ярулин победил на первенстве Европы среди юниоров 19-22 лет, Алёна Тремасова завоевала золотую медаль первенства Европы среди девушек 15-16 лет.

- Профессиональный бокс в России находится на стадии развития, с любительским боксом все в порядке, здесь очень хорошая база. Здесь, в России, хочу помочь вывести бокс на профессиональный уровень, - сказал Рой Джонс-младший.