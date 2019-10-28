Мозаика-парк построят в Ангарске

Проект фонда «Близко к сердцу» победил во втором туре конкурса Фонда президентских грантов. Первый парк будет построен в Ангарске, но в будущем подобные проекты предполагается создать в других городах Иркутской области.

Фонд «Близко к сердцу» — единственный в Иркутской области ведет реабилитационный проект для людей с онкологическими заболеваниями и их семей на базе творческих мастерских. Именно около мастерских в тихом районе города Ангарск есть небольшой парк, который будет перестроен в рекреационную зону, комфортную для людей с ограниченной мобильностью.

Территория парка довольно большая (0,65 га), но не ухоженная. На входе в здание отсутствует пандус, нет дорожек на территории. Для того, чтобы обустроить территорию и был создан проект «Мозаика-парк. Сказки Байкала».

Силами креативных команд, которые будут набраны из людей с онкологическими заболеваниями, волонтёров и жителей прилегающих к мастерским дворов под руководством художников-монументалистов и скульптора будет создано общественное интерактивное пространство, гармонично вписывающееся в природу. Все участники проекта смогут научиться профессионально набирать мозаику, в том числе и из смальты.

В новом пространстве будут проложены дорожки, в том числе для перемещения людей с ограниченными возможностями, установлены лавочки и беседка. Также будет разработан проект ландшафтного дизайна парка с учетом особенностей локального климата: сад будет прекрасно выглядеть круглый год. Как сообщили представители фонда «Близко к сердцу», за основу для вдохновения они взяли работы известного скульптора-мозаичиста Марко Бравура.



Наталья Титова, руководитель фонда «Близко к сердцу»:

В семье, где есть неизлечимые больные, всегда имеется напряжённое психо-эмоциональное состояние. Естественное желание родных — дать уходящему из жизни родственнику максимум внимания, порадовать его напоследок. Фонд «Близко к сердцу» занимается помощью паллиативным больным более девяти лет. Мы хорошо знакомы с социальными проблемами семей, в которых одному из родственников нужна такая помощь. Острой проблемой для них была и остается реабилитация через социализацию, общение и организацию досуга. Лучшими способами реабилитации и психофизической разгрузки являются помощь психолога в сочетании с творческим процессом, в ходе которого задействована мелкая моторика. Когда человек уже избавлен от боли, занятия творчеством отвлекают его от мыслей о болезни.