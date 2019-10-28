Наталия Орлова о снижении ставки: «Ситуация в экономике стала менее предсказуема»

Ключевая ставка снижена до 6, 50%, согласно информации на сайте ЦБ РФ. По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, ситуация в мировой экономике становится менее предсказуема, и Центральные банки, в том числе и ЦБ РФ, гибко подстраиваются под эту реальность:

- Хотя решение ЦБ имеет объяснение в свете снижения инфляционных рисков на фоне жесткой бюджетной политики, нельзя сказать, что такое решение было ожидаемым еще месяц назад и тем более полгода назад. Это значит, что мы должны будем менять свою стратегию на рынках привлечения чтобы избежать давления на маржу.

Более быстрое снижение ключевой ставки улучшает потенциал роста кредитных рынков на 2020 год и отчасти нивелирует меры макропруденциального контроля в сегменте розничного кредитования, поэтому в целом благодаря этому решению мы чувствуем больший комфорт с точки зрения объемов и качества кредитного спроса.

Последний год показывает, что даже в развитых странах, которые традиционно создавали стержень мировой экономической политики, денежные власти вынуждены резко менять свои приоритеты – если еще в конце 2018 года ФРС планировала продолжить повышение процентной ставки, то с середины 2019 года перешла к снижению ставок.

ЦБ РФ к концу 2018 года повысил свою ставку до 7,75% и в начале 2019 года ничто не предвещало, что она может быть существенно ниже этого значения, сам регулятор полагал, что инфляция вернется к 4% ориентиру только в 2020, а теперь в базовом сценарии инфляция может составить 3,0-3,5% уже в конце этого года. Ситуация в экономике стала менее предсказуема и Центральные банки, в том числе и ЦБ РФ, гибко подстраиваются под эту реальность.