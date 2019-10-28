Топ-менеджер «Альфа-капитала» уволился после обвинений в избиении жены

Замгендиректора управляющей компании "Альфа-капитал" и член ее правления Евгений Живов больше в компании не работает. Об этом сообщила пресс-служба УК. Несколько дней назад жена Живова Ирина обвинила своего супруга в избиении.

«Управляющая компания „Альфа-капитал“ разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении», — говорится заявлении компании по поводу ситуации с ее топ-менеджером.

Там отметили, что в настоящий момент Живов не является сотрудником «Альфа-капитала».