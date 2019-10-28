В Усольском районе приставы забрали трактор за долги

Cудебные приставы г. Усолье-Сибирское арестовали имущество должника и передали его взыскателю.

61-летний житель Ангарска оформил займ в микрокредитной компании под залог приобретаемого им трактора. Однако переоценил свои финансовые возможности и перестал вносить ежемесячные платежи по кредиту. Представители организации обратились с исковым заявлением в суд, который постановил наложить арест на технику в качестве обеспечительной меры.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, имущество арестовано, в дальнейшем оно будет реализовано, а денежные средства поступят на счет организации-взыскателя.