Сбербанк: экономическая динамика в регионах улучшается

Сбербанк провел анализ экономической активности регионов. Исследование показало, что в целом ситуация в экономике во II квартале 2019 года улучшилась по сравнению с I кварталом 2019 года.

В I квартале 2019 года при росте ВВП страны на 0,5% только 50 регионов (чей вклад в экономику России в 2017 году был на уровне 42%) демонстрировали рост. Во II квартале 2019 года ВВП повысился уже на 0,9%. При этом позитивная динамика наблюдалась в 53 регионах. В число растущих вошли такие крупные регионы, как Москва, Самарская, Тюменская, Волгоградская области, Приморский край, Хабаровский край, Ставропольский край. В итоге, несмотря на то что количество растущих регионов увеличилось всего на три, их вклад в экономику страны возрос до 62,7%.

В I полугодии 2019 года 37 регионов демонстрировали устойчивый рост в I и II кварталах. Хотя 13 регионов «мигрировали» в зону снижения экономической активности в II квартале после роста в I квартале, у шести из них снижение было в пределах 1% год к году. Это значит, что они легко могут вернуться к росту во II полугодии 2019 года. При этом 16 регионов начали демонстрировать рост в II квартале.

Анализ кредитного импульса показывает, что во II полугодии можно ожидать некоторого оживления в экономике страны на региональном уровне. Однако основной вклад в экономический рост должен пойти по каналу бюджетных расходов. В I полугодии расходы федерального бюджета выросли всего на 3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Учитывая, что инфляция составила 5,1%, в реальном выражении расходы бюджета даже снизились.

Во II полугодии бюджетные расходы в годовом выражении должны вырасти не менее чем на 15%, и государственные инфраструктурные инвестиции подстегнут экономическую активность. Также положительный эффект привнесет снижение процентных ставок в кредитовании.

На региональном уровне основной рост должен наблюдаться в строительстве и промышленном производстве, в частности в производстве строительных материалов.