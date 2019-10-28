Полина Гагарина стала бренд-амбассадором программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»

Известная певица примет участие в маркетинговом продвижении программы лояльности Сбербанка с рекламной кампанией «Спасибо хватит на всех».

Рекламная кампания «Спасибо хватит на всех» с Полиной Гагариной стартует с ярким роликом в digital каналах, а также будет поддерживаться серией постов и сторис в личном инстаграме звезды.

В рамках кампании Полина расскажет, как просто и выгодно использовать бонусы СПАСИБО в повседневной жизни, а также о различных продуктах программы лояльности – порталах Впечатления, Путешествия и специальных предложениях для участников.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Одним из важных критериев выбора представителя бренда Спасибо стал открытый, искренний и добрый характер героини. Она не хайпует на пустом месте, осознанно подходит к выбору рекламодателей, имеет безупречную репутацию в шоу-бизнесе и всегда честна в своих взглядах. Образ Полины Гагариной абсолютно точно совпадает с нашими ценностями и позиционированим бренда, поэтому мы доверили ей роль амбассадора».

Полина Гагарина:

«Я разделяю всеобщий мировой тренд по осознанному потреблению. Помимо борьбы с проблемами экологии и участия в благотворительных программах, стараюсь ежедневно в рядовых бытовых ситуациях контролировать свои расходы и придерживаться финансовой грамотности. С бонусами СПАСИБО я не только экономлю, но и получаю выгодные условия от партнёров программы лояльности. Для меня важным в критерии выбора партнёра стала политика бренда «Спасибо от Сбербанка», которая абсолютно понятна и прозрачна».