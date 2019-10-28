Герман Греф выступил на конференции «Больше чем обучение: как добиться изменения поведения?»

Корпоративный университет Сбербанка совместно с Европейским фондом развития менеджмента EFMD при участии Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» проводит IV Международную конференцию «Больше чем обучение: как добиться изменения поведения?», которая проходит 24–26 октября. С приветственным словом к участникам конференции обратился Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Я считаю, что изменить или научить человека нельзя, — он может только научиться или измениться сам, если очень захочет. Чтобы что-то менять, нужно научиться это измерять: нельзя управлять тем, что ты не можешь измерить. Изменить что-то можно только собственным примером — и только тогда, когда ты создал заразительную культуру и сформировал заразительную роль лидера в этой культуре. Если люди не воспринимают данную модель как ролевую, они никогда не будут меняться».

Спикерами первого пленарного заседания конференции на тему «Как добиться изменения поведения?» стали заместитель ректора Школы бизнеса Гонконгского университета науки и технологий (HKUST), председатель Академического совета Московской школы управления «Сколково» Стивен ДеКрей, профессор университета Окленда Барбара Оакли, академик Российской академии образования Александр Асмолов, заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Модератором дискуссии выступила ректор Корпоративного университета Сбербанка Валерия Заболотная.

Эксперты обсудили, как спроектировать образовательную систему так, чтобы добиться качественных изменений, можно и нужно ли менять поведение человека через образование, до какой степени его можно поменять, что уже изменилось и каким должно быть поведение будущего.

В конференции «Больше чем обучение: как добиться изменения поведения?» принимает участие более 700 экспертов и руководителей в сфере образования и развития персонала из 11 стран, 340 международных и российских компаний, 180 университетов и бизнес-школ. Мероприятие проходит в Корпоративном университете Сбербанка.