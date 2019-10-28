Азиатско-Тихоокеанский Банк и Mastercard запустили акцию «На хоккей с картой Mastercard от АТБ»

Для участия и победы в акции «На хоккей с картой Mastercard от АТБ» необходимо в течение периода действия акции с 21 октября по 22 ноября 2019 года оплачивать товары и услуги картой АТБ Mastercard. При этом клиенту Банка необходимо сделать не менее 3-х операций по оплате товаров и услуг на общую сумму от 3 000 рублей, включая операции и в иностранной валюте, которые должны быть равны требуемой сумме с учетом курса Банка, действовавшего на дату совершения операции.

- Мы не в первый раз проводим совместные акции с Mastercard. Это всегда ценные призы и большое количество победителей, так как данная платежная система является одной из самых популярных и востребованных в мире. При этом условия акций традиционно отличаются своей доступностью и простотой, а владельцам карт не требуется совершать каких-то дорогостоящих покупок и выполнять множество различных дополнительных условий, - рассказал Советник Председателя Правления Виктор Курнаков.

Всего АТБ и Mastercard разыграют 80 билетов по два на каждого победителя в городах проведения матчей.

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