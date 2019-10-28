Администрация тайшетского поселка Соляная опровергает информацию о платной доставке земли для подтопленных огородов

Администрация поселка Соляная Тайшетского района не имеет отношения к размещению объявлений о доставке земли для восстановления огородов в пострадавшем от наводнения населенном пункте. Об этом заявил глава Соляновского муниципального образования Юрий Донской.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в некоторых СМИ появились данные о том, что администрация за деньги организует доставку почвы для восстановления пострадавших от наводнения огородов. Затем было обнародовано объявление, где сказано, что средства за доставку земли на восстановление огородов будут компенсированы из бюджета Иркутской области в рамках государственной программы, в скором времени будет подготовлен соответствующий указ губернатора. Эта информация является ложной, заявляют в областном правительстве.

Восстановление огородов, подсобных хозяйств, доставку почвы для них, приобретение скота и сельскохозяйственных животных жители пострадавших от наводнения территорий Иркутской области могут вести за счет компенсаций, которые выплачивают из областного бюджета. Средства не являются целевыми, люди могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков сообщил, что компенсации за гибель урожая, погибших сельскохозяйственных животных и разрушенные сооружения для их содержания в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области на данный момент получили 10 тысяч 978 человек. Это 3970 владельцев личных подсобных хозяйств, 7008 садоводов, огородников и занимающихся сельским хозяйством для личных нужд на участках под индивидуальное жилищное строительство. Из областного бюджета выплачено в общей сложности 504 млн рублей.

– Всего за счет средств областного бюджета предстоит выплатить компенсации более чем 12 тысячам семей, у которых пострадали садоводческие, огороднические участки или участки под индивидуальное жилищное строительство, на которых велась сельхоздеятельность для личных нужд. На эти выплаты предусмотрено 900 млн рублей, – отметил Илья Сумароков.

В Тайшетском районе компенсации из областного бюджета выплачены владельцам участков в семи садоводческих некоммерческих хозяйствах и домах ИЖС на сумму 405,5 тысячи рублей, а также собственникам 1391 личного подсобного хозяйства – на сумму 59,1 млн. Еще 1228 собственников личных подсобных хозяйств получили компенсации из федерального бюджета на сумму 17,3 млн рублей.

Продолжает работу межведомственный консультационный пункт, где жители могут получить разъяснения специалистов министерства сельского хозяйства Иркутской области по предоставлению выплат и подготовке необходимых документов.