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Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Псковской области

28 октября 2019

Свои подписи на документе поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент, Первый заместитель Председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество между Альфа-Банком и администрацией Псковской области, направленное на реализацию ряда задач в области обеспечения социально-экономического развития Псковской области.

Документ также предусматривает взаимодействие в области финансирования ряда инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Псковской области, привлечение частных инвестиций в экономику региона, развитие сферы финансово-экономического консалтинга, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Одна из приоритетных задач Альфа-Банка в Псковской области — участие в значимых для региона проектах, предоставлении комплексных, а главное, качественных технологичных сервисов жителям и компаниям региона, — говорит Олег Сысуев. — Соглашение, которое мы подписываем сегодня, предусматривает объединение усилий для решения приоритетных задач социально-экономического развития Псковской области и реального сектора экономики в целом».

«Для Псковской области соглашение открывает дополнительные возможности для поддержки малого и среднего бизнеса, продвижения инвестиционных проектов и поиска новых инвесторов. Кроме того, мы рассматриваем «Альфа-Банк» в качестве партнера при реализации социально значимых проектов», — сказал Михаил Ведерников.


/ СИА /
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