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Банк "Союз" расширил ассортимент бонусной витрины для пользователей программы лояльности

28 октября 2019

К программе лояльности подключаются новые партнеры – известные крупные бренды, существенно расширяется ассортимент подарочных сертификатов, которые можно приобрести в обмен на бонусные баллы.

Теперь на бонусной витрине банка доступны подарочные сертификаты ЯНДЕКС.ЕДА – сервиса доставки еды из любимых кафе и ресторанов. Яндекс.Еда работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и других городах России. Сервис работает более чем с 12,5 тысячами ресторанов, включая «Макдоналдс», «Папа Джонс», «Якитория», «Хлеб Насущный», «Теремок», FARШ, Black Star Burger, «УРЮК», сеть ресторанов «Ростинтер» (куда входят IL Патио, TGI FRIDAYS, «Планета Суши», «Шикари» и кофейни Costa Coffee).

Полный список сертификатов наших партнеров доступен на главной странице Бонусной витрины.


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