Банк УРАЛСИБ выступил генеральным партнером ежегодного форума «FinSME-2019»

24 октября в Москве прошел III ежегодный форум для банков и малого и среднего бизнеса (МСБ) «FinSME-2019: экосистемы и цифровизация», генеральным партнером которого выступил Банк УРАЛСИБ. Участниками мероприятия стали банки и предприниматели, представители Минфина России и ЦБ РФ, профильных ассоциаций и институтов развития отрасли.

Среди главных тем, обсуждаемых на форуме стали такие вопросы как текущая рыночная ситуация в сегменте МСБ, программы поддержки предпринимателей, их доступность и эффективность, законодательные инициативы для развития отрасли, традиционные и альтернативные источники финансирования МСБ, а также развитие digital-технологий, маркетплейсов, экосистем, fintech-решений и продуктов для предпринимателей.

Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров представил доклад на тему «Современная модель работы банков с МСБ, вызовы и перспективы». За последние 5 лет отношения банков и их клиентов из сегмента МСБ кардинально изменились, сегодня банки идут по пути развития комплексных предложений и формирования экосистем для бизнеса, отметил эксперт. Константин Бобров рассказал о проекте Банка УРАЛСИБ по созданию экосистемы для бизнеса, в рамках которой предприниматели в режиме «одного окна» могут получить практически полный комплекс продуктов и услуг. Одной из ключевых тем выступления эксперта стала доступность кредитных ресурсов для бизнеса в современных рыночных условиях, а также направления государственной поддержки бизнеса, которая сегодня является одним из драйверов роста кредитования МСБ.

Генеральный директор аналитического агентства БизнесДром, Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам Павел Самиев в своем выступлении проанализировал возможность возобновления банками практики «кредитных фабрик» для МСБ.

Программа форума включала в себя два главных тематических блока, первый из которых был посвящен различным аспектам развития сегмента МСБ, а второй – подробно рассматривал задачи и проблематику цифровизации финансовых услуг для бизнеса. Также в рамках конференции была организована питч-сессия стартапов. Каждый из ее участников в течение пяти минут представил свой проект в области взаимодействия банков и МСБ и ответил на вопросы экспертов. После этого представители финансового сектора оценивали проекты с той точки зрения, насколько они интересны для их банка.

В завершение конференции прошла церемония награждения банков и финансовых организаций работающих с МСБ. Банк УРАЛСИБ получил награду в номинации «Банковский продукт года» – победителем стало предложение Банка «Круглый ноль, целый год!» со специальными тарифами на РКО.