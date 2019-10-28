Миллионы на развитие бизнеса. Банк Сфера запускает конкурс для малого бизнеса

Бизнесу всегда нужны деньги на развитие. Теперь эти деньги можно выиграть — банк Сфера запускает конкурс для малого бизнеса с призовым фондом 4 миллиона рублей.

Какие призы будут разыграны в конкурсе? Все, кто до 31 декабря 2019 года откроет счет в банке Сфера и совершит хотя бы одну транзакцию, автоматически станут участниками конкурса. Они смогут участвовать в розыгрыше одного из гаджетов — 3 Macbook Air, 5 Iphone 11 или 10 Ipad 2019. Будущие обладатели устройств будут определены случайным образом.

Кроме этого, каждый участник конкурса может претендовать на один из главных призов — это 2 гранта на развитие своего дела по 1 000 000 рублей и коммерческий автомобиль. Для этого нужно прислать нам рассказ о своей компании — чем вы занимаетесь, почему ваше дело заслуживает миллиона рублей и как вы потратите приз с пользой для бизнеса.

Может быть, вы делаете важное для вашего города дело? Вы инноватор? Вы делаете то, что до вас никто не делал? Расскажите нам об этом.

Ваш рассказ оценит наше экспертное жюри, в состав которого входят люди, которые не понаслышке знают, что такое бизнес и инновации:

— СЕО банка Сфера Николай Петелин

— Председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский

— Сооснователь и руководитель amoCRM Михаил Токовинин

— СЕО Технопарк «Сколково» Ренат Батыров

— Директор по развитию бизнеса ИД Комитет Даниль Хасаншин

— Сооснователь коммуникационного агентства SALO Сергей Барышников

— Владелец компании VERTCOMM Антон Верт

Критерии, на которые жюри будет обращать внимание в первую очередь — коммерческий потенциал компании и план, как вы потратите выигранный миллион с пользой для бизнеса.

Итоги конкурса мы подведем в феврале 2020 года.

Николай Петелин, СЕО банка Сфера: «Предприниматель всегда сделает выбор в пользу ежедневных потребностей бизнеса, чем будет вкладываться в развитие. Организуя этот конкурс, мы по сути открываем для малого бизнеса новые горизонты и даем возможность посмотреть на свое дело и себя самого как бизнесмена с точки зрения перспектив, роста и будущего».

Принять участие в конкурсе — https://sfera.ru/grant

*Система «Банк Сфера» — корпоративная информационная система, предназначенная для удаленного обслуживания клиента с использованием сети интернет (в т.ч. с использованием мобильного приложения), обеспечивающая, в том числе, подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов клиента, включая платежные документы клиента в электронном виде и предоставление информации о движении средств по счетам, в том числе с использованием карты.

Услуги оказывает АО «БКС Банк», универсальная лицензия ЦБ РФ№ 101 от 29.11.2018.

Официальный сайт —sfera.ru.