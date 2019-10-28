Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2019

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28 октября 2019
28 октября 2019
ПАО «Дальневосточный банк» в связи с наступающим Днем народного единства сообщил режим работы в праздничные дни:
- 2 ноября – обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется согласно режиму работы офисов по субботам;
- 3, 4 ноября – выходные дни;
- 5 ноября – обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.
С подробной информацией о режиме работы подразделений банка вы можете ознакомиться на корпоративном сайте в разделе Офисы банка или по телефону информационного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России — бесплатный).