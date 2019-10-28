Новости

Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2019

28 октября 2019

Читайте также:

Примсоцбанк сообщил режим работы банка на 04.11.2019
28 октября 2019
БКС Банк опубликовал режим работы в ноябре 2019 года
28 октября 2019

ПАО «Дальневосточный банк» в связи с наступающим Днем народного единства сообщил режим работы в праздничные дни:

  • 2 ноября – обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется согласно режиму работы офисов по субботам;
  • 3, 4 ноября – выходные дни;
  • 5 ноября – обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.

С подробной информацией о режиме работы подразделений банка вы можете ознакомиться на корпоративном сайте в разделе Офисы банка или по телефону информационного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России — бесплатный).


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки в ноябрьские праздники 2019":
Все материалы сюжета (5)


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Как не выбрасывать свои деньги на ветер? Игорь Быков, ГК Prostor Group, об энергоэффективных технологиях и форуме БАСФ-2109
Организаторы БАСФ-2019: Строительный рынок должен быть готов к росту спроса на энергоэффективные дома
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании