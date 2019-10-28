Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2019

ПАО «Дальневосточный банк» в связи с наступающим Днем народного единства сообщил режим работы в праздничные дни:

2 ноября – обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется согласно режиму работы офисов по субботам;

– обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется согласно режиму работы офисов по субботам; 3, 4 ноября – выходные дни;

– выходные дни; 5 ноября – обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.

С подробной информацией о режиме работы подразделений банка вы можете ознакомиться на корпоративном сайте в разделе Офисы банка или по телефону информационного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России — бесплатный).