ПСБ получил награду «Лидер в онлайн-кредитовании МСБ»

ПСБ отмечен наградой «Лидер в онлайн-кредитовании МСБ» на III ежегодном форуме «FinSME-2019: экосистемы и цифровизация», посвященном банковским программам, технологиям и решениям для малого и среднего бизнеса.

На форуме ПСБ представил линейку сервисов для малого бизнеса, которые позволяют обращаться в банк без сбора и печати большого объема бумажных документов. Чтобы зарегистрировать бизнес онлайн, предпринимателю нужно подписать всего один документ на бумажном носителе. Для открытия расчетного счета в ПСБ вовсе не требуется подписания никаких документов.

Чтобы подключить онлайн-бухгалтерию в мобильном банке и получать расчеты и напоминания о сроках сдачи налоговой отчетности и взносах в социальные фонды, требуется всего одна подпись предпринимателя.

Для оформления онлайн-кредита в ПСБ «Без бумаг» нужно всего два документа, которые можно загрузить онлайн: выписка об операциях из интернет-банка любого банка и подписанное согласие на обработку персональных данных и запрос в БКИ. ПСБ первым на рынке начал предоставлять онлайн-кредиты с возможностью получить деньги на счет уже в день обращения в банк.

«Основной вызов, который сейчас стоит перед любым банком, — научиться выявлять потребности клиента и предоставлять нужный в текущий момент сервис. Кроме того, нужно обеспечить скорость предоставления услуги онлайн, поэтому во всех наших сервисах от предпринимателей требуется минимум документов, чтобы предоставить необходимое в кратчайшие сроки», — отметил Владимир Давыдов, начальник управления продаж продуктов электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка.