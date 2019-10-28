Примсоцбанк дарит владельцам карты S7 500 бонусных миль

С 28 октября при заказе карты S7 в интернет-банке или мобильном приложении «Примсоц Л@йн» Примсоцбанк дарит 500 подарочных миль S7.



Для оформления заявки на выпуск карты в веб-версии интернет-банка «Примсоц Л@йн» необходимо в разделе "Карты и счета" выбрать опцию "Заказать карту", затем выбрать тарифный план "Премиум S7" и нажать кнопку «Оформить».



Для оформления заявки на выпуск карты в мобильном приложении интернет-банка «Примсоц Л@йн» необходимо нажать «+», далее «Заказать карту», затем выбрать тарифный план "Премиум S7" и нажать кнопку «Оформить».

Теперь вам останется только забрать карту в удобном для вас офисе банка, после чего бонусные мили будут автоматически начислены на ваш счет S7!



Акция действует с 28 октября по 31 декабря 2019 года.