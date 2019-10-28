Благодаря АО «Россельхозбанк» Нижегородская область получит новый тепличный комплекс

Россельхозбанк финансирует строительство овощеводческого комплекса ООО «Тепличный комбинат Нижегородский» для круглогодичного выращивания томатов и огурцов. Комплекс входит в ООО "УК "Рост", которое имеет сеть тепличных комбинатов по всей России.

Банк выступил финансовым партнером в строительстве тепличного комплекса общей площадью 18 гектаров и общим бюджетом в размере порядка 5 млрд рублей. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Круглогодичный выпуск высококачественной продукции составит более 17,5 тыс. тонн свежих овощей.

«Россельхозбанк накопил колоссальную экспертизу в реализации целого ряда направлений сельского хозяйства, в том числе в тепличном овощеводстве. Еще несколько лет назад эта отрасль только начинала свое развитие, и РСХБ стоял у ее истоков, а сейчас она характеризуется высокой рентабельностью. Важно и то, что производство овощей закрытого грунта способствует импортозамещению. Кроме того, реализация подобных проектов способствует развитию сельских территорий. Так, строительство нового тепличного комплекса в Нижегородской области создаст более 250 новых рабочих мест», — отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Финансовая поддержка Россельхозбанка способствует реализации нашей стратегии по обеспечению высококачественными свежими овощами потребителей по всей России. На «ТК Нижегородский» как и на других наших комбинатах будут применяться передовые технологии, которые позволяют производить свежие овощи круглый год. А экспертиза в выращивании овощей защищенного грунта, приобретенная нашими специалистами на других комбинатах холдинга, позволит в короткие сроки наладить производство и гарантировать высокие вкусовые качества продукции, предназначенной для потребителей региона», — отметила Заместитель Генерального директора ООО "УК "Рост" Наталья Лореш.

С момента запуска Госпрограммы развития АПК в 2008 году Россельхозбанк оказал поддержку в реализации более 130 инвестиционных проектов по строительству и модернизацию теплиц с объемом финансирования более 155 млрд рублей с плановой совокупной мощностью свыше 660 тыс. тонн овощной продукции в год. В настоящее время порядка 90 объектов уже введено в эксплуатацию.