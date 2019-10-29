Где взять деньги для развития бизнеса?

Солид Банк предлагает бизнесу кредиты на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств по фиксированной ставке 8,5% годовых.

Получить финансирование возможно субъектам МСП, работающим в одной из приоритетных отраслей экономики. Отметим, что список сфер деятельности значительно расширился. С момента старта программы реестр ОКВЭД несколько раз дополнялся, и теперь кредитование по низкой ставке доступно почти всем предприятиям, исключая подакцизный бизнес, лизинг и несколько других. Важным дополнением реестра является включением в него бизнеса, получающего прибыль со сдачи недвижимости в аренду.

Также сняты региональные ограничения по кредитованию торговых предприятий, теперь продавцы по всей России могут рассчитывать на кредит по субсидируемой государством ставке 8,5% годовых.

Солид Банк кредитуем бизнес на суммы от 500 тыс. до 350 млн рублей, на срок от 3-х мес. до 5 лет.

Целевое назначение финансирования по программе Минэкономразвития – пополнение оборотных средств или инвестиционные проекты.

Пакет документов и сроки рассмотрения – стандартные, ничего сверх не требуется.

Но, если по каким-то причинам организация не может профинансироваться по программе с господдержкой, Солид Банк готов предложить свои программы кредитования. Надо отметить, что рыночные ставки сейчас ненамного выше субсидируемых.

В любом случае, ни одна заявка не останется без внимания, менеджеры подберут оптимальный вариант и сделают все возможное для того, чтобы компания получила необходимые ей средства.

Ознакомиться с условиями программы льготного кредитования МСП, а также с другими программами финансирования можно на сайте АО «Солид Банк»: https://solidbank.ru/for-business/loans/

Заявку на кредитование также удобней можно оформить онлайн на сайте банка: https://solidbank.ru/for-business/loans/application-for-credit-ext/