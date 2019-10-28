Аптечные сети начали тестировать доставку препаратов

После неудачной попытки крупных аптечных сетей добиться от прокуратуры Москвы блокировки Ozon.ru за запрещенную онлайн-торговлю лекарствами профильный ритейл сам начал осваивать этот канал. Так, доставку лекарств на дом запустила «Самсон-фарма», которая может быть связана с третьим игроком на рынке — ГК «Эркафарм». За два года онлайн-сегмент может занять 25% всех продаж лекарств в стране.

Аптечная сеть «Самсон-фарма» запустила в Москве доставку лекарств на дом, говорится на сайте компании. По подсчетам источника “Ъ” на фармацевтическом рынке, в соответствующем разделе появилось 3,4 тыс. лекарств и БАДов. При оформлении заказа вечером 25 октября доставка была возможна только 28 октября. Но источник “Ъ” 24 октября заказал препарат от простуды и гриппа «Анвимакс», который в тот же день доставил курьер, предоставивший также накладную и чек (копии есть у “Ъ”). После запроса “Ъ” в «Самсон-фарму» 25 октября возможность доставки при оформлении заказа на сайте исчезла.

Дистанционная торговля лекарствами — противоречивая тема для фармацевтического рынка.

Несмотря на действующий в стране законодательный запрет на онлайн-торговлю лекарствами с доставкой на дом, в октябре 2018 года такой проект запустил интернет-магазин Ozon.ru. Это вызвало возмущение аптечных сетей, и через Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) они пожаловались в прокуратуру Москвы, требуя заблокировать сайт компании.

Но ведомство оснований для блокировки Ozon.ru не нашло. Отпуск лекарств осуществляется компанией в принадлежащем ей аптечном пункте на основании полученной лицензии, говорилось в ответе прокуратуры СПФО. Доставка же происходит на основании договора между клиентом и юридическим лицом, осуществляющим действия по ознакомлению с заказанным товаром, покупке и передаче от имени заказчика. Эту же схему использовала «Самсон-фарма». При оформлении доставки клиент заключает договор с «поверенным», который забирает заказ в аптеке сети и доставляет по указанному покупателем адресу, говорилось на сайте компании. В «Самсон-фарме» на вопросы “Ъ” не ответили.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк напоминает, что в Москве уже давно работает несколько сервисов по доставке лекарств. Среди них, по данным “Ъ”, Eapteka.ru и Piluli.ru бывших акционеров сети А5 Романа и Антона Буздалиных. Кроме того, в прошлом году доставку осуществлял принадлежащий аптечной сети «Неофарм» сервис neoapteka.ru, который впоследствии прекратил работу.

По словам Сергея Шуляка, на онлайн-бронирование уже приходится до 5% от общих продаж сетей и именно самовывоз будет наиболее популярным способом интернет-продаж. Аптеки сейчас расположены практически в каждом жилом доме, потребителю проще заказать препарат на сайте и самостоятельно забрать его, чем ждать курьера, поясняет он.

Мария Котова